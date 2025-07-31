ÉÔ²÷¤ÊÉ½¾ð¤Ç¥Þ¥¦¥ó¥É¤ò¹ß¤ê¤Æ¹Ô¤Ã¤¿ÂçÃ«(C)Getty Images¶ÛÄ¥´¶¤¬Éº¤¦¹ßÈÄ·à¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¸½ÃÏ»þ´Ö7·î30Æü¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎÂçÃ«æÆÊ¿¤ÏÅ¨ÃÏ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥ì¥Ã¥ºÀï¤Ë¡Ö2ÈÖ¡¦Åê¼ê·óDH¡×¤ÇÀèÈ¯½Ð¾ì¡£º£µ¨7ÅÐÈÄÌÜ¤Ë¤·¤Æ½é¤á¤Æ4²ó¤Î¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ë¤â¾å¤¬¤Ã¤¿ÇØÈÖ¹æ17¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢Æ±²ó¤ËÆÍÇ¡Êø¤ì¡¢3²ó0/3¡Ê51µå¡Ë¤òÅê¤²¤¿¤È¤³¤í¤Ç¹ßÈÄ¤·¤¿¡£¡ÚÆ°²è¡Û¤³¤ì¤¬¡ÖÅê¼ê¡¦ÂçÃ«¡×¤ÎÉð´ï¥¹¥¤¡¼¥Ñ¡¼¡ªÂÇ¼Ô¤âÂÐ±þ¤Ç¤­¤º¥Ù¥ó¥Á¤Ø¤È°ú¤­²¼¤¬¤ë¸±¤·¤¤É½¾ð¤¬»öÂÖ