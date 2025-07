BLACKPINKがニューヨーク公演を最後に米国ツアーを終え、LISA(リサ)が30日、自身のインスタグラムを更新。「Closing out the US tour in New York Thank you for making each city so memorable.Til we meet again!!」とのコメントとともに写真18枚を掲載した。公開した写真には、ニューヨーク公演の生々しい瞬間や舞台の熱気がそのまま伝わるようなもの。韓国メディアのマイデーリーは31日「写真の中のLISAは、ブラックク