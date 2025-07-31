¤³¤Îµ­»ö¤Ç¤ÏX(µìTwitter)¤Ç¥Ð¥º¤Ã¤¿Åê¹Æ¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£º£²ó¤Ï¡¢ÃË¼¯(¤ª¤¬)☺︎Lv.1🎀 (@oga_otokoshika)¤µ¤ó¤¬È¯¸«¤·¤¿¡¢Ã¯¤â¤¬°ìÅÙ¤ÏÌ´¸«¤ë¤è¤¦¤Ê¡È¤¢¤Î¡É¤ª¤ä¤Ä¤ËÃíÌÜ¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£ ¡ÖÄ¶Âç¤­¤Ê¡×¤È¤¤¤¦Ì´¤Î¥µ¥¤¥º´¶¤¬¤¿¤Þ¤é¤Ê¤¤ ÃË¼¯(¤ª¤¬)¤µ¤ó¤¬¡¢¤Õ¤ÈÎ©¤Á´ó¤Ã¤¿¥³¥ó¥Ó¥Ë¤Ç¼ê¤ËÆþ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¤Þ¤µ¤ËÌ´¤Î¤è¤¦¤Ê°ïÉÊ¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤Î»þ¤Î¶½Ê³¤¬ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ëÅê¹Æ¤¬¤³¤Á¤é¡ª Ⓒoga_otokoshika