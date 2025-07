ドラマ「梨泰院クラス」に出演し「おつかれさま」主演の俳優パク・ボゴム(32)が30日、自身の公式SNSで、横浜ぴあアリーナMMで開催したファンミーティングの感想を述べた。先週末に「PARK BOGUM 2025 FAN MEETING TOUR IN JAPAN BE WITH YOU」を実施し、2万観客を動員した。パク・ボゴムはSNSで「みなさんの変わらない愛情と心のおかげで、美しくきれいな星々を目いっぱいに収めることができました、大切な旅でした。一緒にしてく