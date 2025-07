全国優勝を果たした鹿屋市の女子ソフトボールチームが鹿屋市長を表敬訪問しました。大きな拍手で迎えられたのは、鹿屋市の女子ソフトボールチーム「MORI ALL WAVE KANOYA」の監督や選手6人です。「MORI ALL WAVE KANOYA」は7月、北海道で行われた全日本クラブ女子選手権大会に出場し、全国の予選を勝ち抜いた24チームの頂点に立ち、大会4連覇を果たしました。(MORI ALL WAVE KANOYA新谷 静キ