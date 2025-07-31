¥×¥íÌîµå¡¦¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¤Ï30Æü¡¢°éÀ®Áª¼ê¤Î²£»³ÉöÅê¼ê¡¢Æþ»³³¤ÅÍÅê¼ê¤È»ÙÇÛ²¼Áª¼ê·ÀÌó¤òÄù·ë¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÇØÈÖ¹æ¤Ï²£»³Åê¼ê¤¬¡Ö52¡×¡¢Æþ»³Åê¼ê¤¬¡Ö68¡×¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£²£»³Åê¼ê¤ÏµÜºê³Ø±à¹â¡¢Ô¢ÕÜ±¡Âç¡¢¥»¥¬¥µ¥ß¡¼¤ò·Ð¤Æ2021Ç¯¤Ë¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¤ËÆþÃÄ¤·¤¿27ºÐ±¦ÏÓ¡£¤Î¤Á¤Ë»ÙÇÛ²¼·ÀÌó¤ò·ë¤Ó23Ç¯¤Ë1·³¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò¾þ¤ë¤â¡¢4»î¹ç¤ÇËÉ¸æÎ¨7.36¡£ºòµ¨¤Ï2·³¤Ç¥ê¡¼¥°ºÇÂ¿14¥»¡¼¥Ö¤ò¤¢¤²¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¥ª¥Õ¤Ë°éÀ®ºÆ·ÀÌó¤ò·ë¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£º£µ¨¤Ï2·³