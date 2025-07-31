NHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ö¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡×¤Î¸ø¼°¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤¬30Æü¤Ë¹¹¿·¤µ¤ì¡¢¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£¡Ö¤¢¤ó¤Ñ¤ó¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¡×¤Î¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¤òÉÕ¤±¡¢¡ÖÊñÁõ»æ¤Ë¡Èmitsuboshi¡É¤Î¥µ¥¤¥ó¤òÆþ¤ì¤ë»Å»ö¤òÇ¤¤µ¤ì¤¿¿ó¡ª»°À±É´²ßÅ¹¤Î¾å»Ê¡¢½ÐÀî¤ò±é¤¸¤ë¤Î¤Ï¾®ÅÄ°æÎÃÊ¿¤µ¤ó¡£´ù¤Ë¸þ¤«¤¦¿ó¤È¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢Ìø°æ¿óÌò¤ÎËÌÂ¼¾¢³¤¡Ê27¡Ë¤È¡¢¾å»Ê¡¦½ÐÀîÌò¤ÎÇÐÍ¥¤Ç¸µ½ãÎõ¤Î¾®ÅÄ°æÎÃÊ¿¡Ê54¡Ë¤È¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡Ö¥×¥í¥Ý¡¼¥º¤Î