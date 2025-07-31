¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡ÖÇµÌÚºä46¡×¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¡¦Àîºêºù¤¬¡¢31ÆüÈ¯Çä¤Î¡Ö½µ´©¥ä¥ó¥°¥¸¥ã¥ó¥×¡×¡Ê½¸±Ñ¼Ò¡Ë35¹æ¤ËÅÐ¾ì¡£Æ©ÌÀ´¶¤¢¤Õ¤ì¤ë¥·¥ç¥Ã¥È¤Ç´¬Ëö¥°¥é¥Ó¥¢¤ò¾þ¤ë¡£¡ÚÊÌ¥«¥Ã¥È¡Û¥×¥¯´é¤â¤«¤ï¤¤¤¹¤®¤ëÀîºêºù¡Ê¤Û¤«9Ëç¡ËÀîºê¤Ï¡Ö½µ´©¥ä¥ó¥°¥¸¥ã¥ó¥×¡×33¹æ¤ÇÉ½»æ¡õ´¬Æ¬¥°¥é¥Ó¥¢¤ò¾þ¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢º£¹æ¤Ç¤Ï¥¢¥ó¥³¡¼¥ë¤ÎÀ¼¤Ë±þ¤¨¤ÆºÆÅÐ¾ì¡£È¯Çä¤µ¤ì¤¿¤Ð¤«¤ê¤ÎºÇ¿·¥·¥ó¥°¥ë¡ÖSame numbers¡×¤Ç¤Ï¡¢½é¤Î¥Õ¥í¥ó¥È¥á¥ó¥Ð¡¼¤ËÁª¤Ð¤ì¡¢¤³¤ì¤«¤é¤Î³è