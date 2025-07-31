½÷Í¥¤ÎÇÈÎÜ¡Ê34¡Ë¤ÈÀî±ÉÍûÆà¡Ê30¡Ë¤¬10·î¥¹¥¿¡¼¥È¤ÎTBS¥É¥é¥Þ¡Ö¥Õ¥§¥¤¥¯¥Þ¥ß¡¼¡×¡Ê¶âÍË¸å10¡¦00¡Ë¤Ë¥À¥Ö¥ë¼ç±é¤¹¤ë¡£¤½¤ì¤¾¤ìNHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ö¤¢¤µ¤¬Íè¤¿¡×¡Ê2015Ç¯¸å´ü¡Ë¡¢¡Ö¥«¥à¥«¥à¥¨¥ô¥ê¥Ð¥Ç¥£¡×¡Ê21Ç¯¸å´ü¡Ë¤Ç¥Ò¥í¥¤¥ó¤òÌ³¤á¤¿2¿Í¤¬¡¢À¸¤­Êý¤â²ÁÃÍ´Ñ¤â°Û¤Ê¤ëÀµÈ¿ÂÐ¤Ê½÷À­¤ò±é¤¸¤ë¡£ÇÈÎÜ¤ÏÅìÂçÂ´¤ÇÂç¼ê´ë¶È¶Ð¤á¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢Âà¿¦¤·Å¾¿¦³èÆ°¤Ë¶ì¤·¤à¸µ¥¨¥ê¡¼¥È¡¢Àî±É¤Ï¹â¹»ÃæÂà¤·¤¿¸µ¥ä¥ó¥­¡¼¤Ç¥·¥ó¥°¥ë¥Þ¥¶¡¼¤Î¥Ù¥ó¥Á¥ã¡¼