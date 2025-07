トランプ政権が注力するステーブルコインとはトランプ大統領は2025年7月18日、暗号資産(仮想通貨)のステーブルコインの普及を目指すジーニアス法案(GENIUS Act=Guiding and Establishing National Innovation for U.S. Stablecoins Act)に署名し、成立した。これはアメリカ初の「ステーブルコイン」に特化した法案で、ステーブルコイン発行や運営の透明性を高め、その普及を後押しすることを目指している。では、トランプ