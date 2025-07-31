Î©·ûÌ±¼çÅÞ¤¬¡¢£¸·î£±Æü¾¤½¸¤ÎÎ×»þ¹ñ²ñ¤ÇÀÐÇËÆâ³Õ¤Ø¤ÎÆâ³ÕÉÔ¿®Ç¤·èµÄ°Æ¤ÎÄó½Ð¤ò¸«Á÷¤ë¸ø»»¤¬Âç¤­¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£»²±¡Áª¤Ç»´ÇÔ¤·¤¿ÀÐÇË¼óÁê¡Ê¼«Ì±ÅÞÁíºÛ¡Ë¤Î°úÀÕ¼­Ç¤¤ÏÉÔ²ÄÈò¤Ê¾ðÀª¤È¤ß¤Æ¤ª¤ê¡¢Î×»þ¹ñ²ñ¤Ç¤ÏÌîÅÞ¤Î¶¦Æ®ÂÖÀª¤ò¸Ç¤á¤ë¤³¤È¤òÍ¥Àè¤¹¤Ù¤­¤À¤ÈÈ½ÃÇ¤·¤¿¡£Ê£¿ô¤ÎÎ©Ì±´Ø·¸¼Ô¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£ÌîÅÞ¤ÏÍ¿ÅÞ¤È¥¬¥½¥ê¥óÀÇ¤Î»ÃÄêÀÇÎ¨¤ÎÇÑ»ß¤Ë¸þ¤±¤¿¶¨µÄ¤ò£¸·î£±Æü¤«¤é³«»Ï¤¹¤ë¡£Î©Ì±¤Ï»ÃÄêÀÇÎ¨¤ÎÇÑ»ß¤òÌîÅÞ¶¦Æ®¤ÎÂ­¤¬¤«¤ê¤È°ÌÃÖ¤Å¤±¤Æ