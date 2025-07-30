◆ＪＥＲＡセ・リーグ阪神５―０広島（３０日・甲子園）広島は今季ワーストタイ、今月２度目の７連敗で借金１１となった。７月は３勝１６敗３分けで残り１試合。３１日に敗れれば、悪夢の５勝２０敗で大失速した昨年９月の月間勝率２割を下回る危機だ。阪神戦は１０連敗。同一シーズンでは２分けを挟み１２連敗した８１年以来の屈辱が続いているが、引き分けなしで１０試合連続黒星は、このカードでは史上初となった。打線が
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