2025Ç¯7·î19Æü¡¢¿·³ã¡¦¼ëºí¥á¥Ã¥»¸ø±é¤òÈéÀÚ¤ê¤ËÁ´9ÅÔ»Ô¤ò¤Þ¤ï¤ë¥¢¥êー¥Ê¥Ä¥¢ー¡Ø¤Ê¤Ë¤ïÃË»Ò LIVE TOUR 2025 'BON BON VOYAGE'¡Ù¡£4ËçÌÜ¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØBON BON VOYAGE¡Ù¤ò·È¤¨¤Æ¡¢Ìó45Ëü3Àé¿Í¤ÎÆ°°÷¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ËÜ¹Æ¤Ç¤Ï¡¢7·î28Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿²£ÉÍ¥¢¥êー¥Ê¤Ç¤Î¸ø±é¤ÎÌÏÍÍ¤È¡¢¸ø±éÁ°¤Î°Ï¤ß¼èºà¤ÎÍÍ»Ò¤ò¥ì¥Ýー¥È¤¹¤ë¡£¡Ú°ìÉô¥Í¥¿¥Ð¥ì¤¢¤ê¡Û ¡Ê´ØÏ¢¡§¡Ú¥é¥¤¥Ö²èÁü¡Û¤Ê¤Ë¤ïÃË»Ò¡¢»öÌ³½êÅÁÅý¤Î¾Ý