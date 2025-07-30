30日に日産スタジアムで行われた明治安田Jリーグワールドチャレンジ2025 横浜F・マリノス対リヴァプールで入場者数67,032名を記録し、Jリーグ主催試合における歴代最多記録を更新した。これまでの最多記録は2023年7月26日（水）国立競技場に行われたバイエルン対マンチェスター・シティ（Audi Football Summit powered by docomo）の65,049人。Jリーグのクラブ同士に試合における記録では、2004年12月5日（日）横浜国際総合競