¥ê¥ô¥¡¥×¡¼¥ë¤Ï30Æü¡¢¥Ö¥é¥¸¥ëÂåÉ½GK¥¢¥ê¥½¥ó¤¬¥¢¥¸¥¢¤Ç¤Î¥×¥ì¥·¡¼¥º¥ó¥Ä¥¢¡¼¤«¤éÎ¥Ã¦¤·¤¿¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£¥¢¥ë¥Í¡¦¥¹¥í¥Ã¥È´ÆÆÄ¤Î²¼¤Ç5Ç¯¤Ö¤ê¤Ë¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¤ÎÇÆ¸¢¤òÃ¥´Ô¤·¤¿¥ê¥ô¥¡¥×¡¼¥ë¤Ï¡¢º£²Æ¤Ë¥¢¥¸¥¢¤Ç¥×¥ì¥·¡¼¥º¥ó¥Ä¥¢¡¼¤ò³«ºÅ¡£¸½ÃÏ»þ´Ö26Æü¤Ë¹á¹Á¤Ç¥ß¥é¥ó¤È¤Î¿ÆÁ±»î¹ç¡Ê2¡Ý4¡ü¡Ë¤ò½ª¤¨¤ë¤È¡¢Íâ27ÆüÌë¤ËÍèÆü¤·¡¢ËÜÆü¤ÎÌÀ¼£°ÂÅÄJ¥ê¡¼¥°¥ï¡¼¥ë¥É¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸2025¤Î²£ÉÍF¡¦¥Þ¥ê¥Î¥¹Àï¤ò·Þ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£29Æü¤ËÀéÍÕ¸©¤Î¡Ö