¥é¥¤¥Ö¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸Î¢¤Ç¼«Å¾¼Ö¤Ë!!¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Î¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¿ô¤¬ÆüËÜ¿Í½÷À­¤ÎÃæ¤Ç1°Ì¤ò¸Ø¤ë¡¢TWICE¥â¥â¤ÎÅê¹Æ¤¬ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¸½ºß³«ºÅÃæ¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¥Ä¥¢¡¼¡ÖTHIS IS FOR¡×¤ÇÂçºå¸ø±é¤ò¹Ô¤Ã¤¿ºÝ¤ÎÉñÂæÎ¢¤ÎÍÍ»Ò¤ò¸ø³«¡£°¦¤µ¤ì¥­¥ã¥é¤Î¥â¥â¤Ï¡¢¥ß¥Ë¥¹¥«¡¼¥È¤ÇÃÃ¤¨¾å¤²¤é¤ì¤¿Ê¢¶Ú¤Î¸«¤¨¤ë°áÁõ¤òÃåÍÑ¤·¤¿¤Þ¤Þ¡¢²°Æâ¤ÎÄÌÏ©¤Ç¼«Å¾¼Ö¤òÁæ¤°?¤ª¤Æ¤ó¤Ð?¤Ê¼Ì¿¿¤äÆ°²è¤ò¾Ò²ð¤·¤¿¡£TWICE¡¦¥â¥â(¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à@momo¤è¤ê)¥Õ¥¡¥ó¤«¤é