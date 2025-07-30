¥ê¥«¥ë¥É¡¦¥µ¥ó¥É¥Ð¥ë¤ËÈ½Äê¤ÇÇÔ¤ì¤¿»ûÃÏ·ý»ÍÏ¯¡á²£ÉÍBUNTAI¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¤Î¥È¥ê¥×¥ëÀ¤³¦Àï¤Ï30Æü¡¢²£ÉÍBUNTAI¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢À¤³¦¥Ü¥¯¥·¥ó¥°É¾µÄ²ñ¡ÊWBC¡Ë¡¢À¤³¦¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¶¨²ñ¡ÊWBA¡Ë¥Õ¥é¥¤µé²¦¼Ô¤Î»ûÃÏ·ý»ÍÏ¯¡ÊBMB¡Ë¤ÏWBCÆ±µé2°Ì¡¢WBAÆ±µé3°Ì¤Î¥ê¥«¥ë¥É¡¦¥µ¥ó¥É¥Ð¥ë¡ÊÊÆ¹ñ¡Ë¤Ë1¡½2¤ÎÈ½Äê¤ÇÇÔ¤ì¡¢2ÃÄÂÎ²¦ºÂ¤«¤é´ÙÍî¤·¤¿¡£33ºÐ¤Î»ûÃÏ¤Ï5²ó¤Ë¥À¥¦¥ó¤ò¼è¤Ã¤¿¤â¤Î¤ÎÈ¿·â¤ò¤·¤Î¤²¤º25¾¡¡Ê16KO¡Ë2ÇÔ¡£¿·²¦¼Ô¤Î¥µ¥ó¥É¥Ð¥ë¤Ï27¾¡¡Ê18KO¡Ë2ÇÔ