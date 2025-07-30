ÆüÊÆ¤¬½ËÊ¡¥à¡¼¥É°ì¿§¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿¥¤¥Á¥í¡¼»á¤ÎÊÆÌîµåÅÂÆ²Æþ¤ê¼°Åµ¡£¤½¤Î¸å¤Îµ­¼Ô²ñ¸«¤Ç¤Ï¡¢°Õ³°¤Ê¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¥¢¡¼¤È¤ÎÇ®¤¤¤ä¤ê¼è¤ê¤¬¥¤¥Á¥í¡¼»á¤Î´¶³´¿¼¤¤¥ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤ò°ú¤­½Ð¤·¤¿¡£¡Ú±ÇÁü¡Û°Õ³°¤Ê¼ÁÌäÁê¼ê¤Ë¥¤¥Á¥í¡¼»á¤ÎÉ½¾ð¤¬¡È°ì½Ö´Ë¤ó¤À¡É½Ö´ÖÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¤¬½Ð¾ì¤·¤¿30Æü¤Î¥É¥¸¥ã¡¼¥¹vs¥ì¥Ã¥º¤Î»î¹çÁ°¡¢ABEMA¤Ç¤ÏÀèÆü¹Ô¤ï¤ì¤¿¥¤¥Á¥í¡¼»á¤Î¥¢¥á¥ê¥«ÌîµåÅÂÆ²Æþ¤ê¤ÎºÝ¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡£ABEMA¤Î²òÀâ¼Ô¤È¤·¤ÆÂ¿¤¯¤Î