フジテレビは6月16日より、同社が運営する動画配信サービスFODにて配信中の、タイBLドラマ『Love in The Air』の日本リメイク版となる『Love in The Air-恋の予感-』(略名:LiTA)の地上波放送を開始しました。■“嵐×雨+風×空”〜降り注ぎ、包み込む愛の物語タイBLドラマ『Love in The Air』は、人気小説『Love Storm』と『Love Sky』が一つの物語として生まれ変わり、Payu(嵐)、Rain(雨)、Prapai(風)、Sky(空)の4人が