星野リゾートが運営する「BEB5軽井沢 by 星野リゾート」と、フランス・パリ発のコスメブランド「PAUL & JOE BEAUTE」(ポール&ジョー ボーテ、以下PAUL & JOE)は、初のコラボレーションイベント「Make Up Trip in BEB」を2025年7月21日〜8月17日(日)の期間限定で開催している。「メイク×旅」をテーマに、多彩な体験を通して“自分らしさ”を追求できるイベント内容となっている。【写真】ジュエリーのような美しさ「シマ