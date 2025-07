■全員でSixTONESの「AVARERO」や嵐の「Troublemaker」をパフォーマンスする姿も 【動画】Hey! Say! JUMPパフォーマンス「愛のかたまり」「青春アミーゴ」「AVARERO」「Troublemaker」など①~③ Hey! Say! JUMP公式SNSにて、7月30日リリースの『Hey! Say! JUMP LIVE TOUR 2024-2025 H+』Blu-ray&DVD告知として、ライブ映像が公開された。 すべての初回限定盤には、一夜限りのHey! Sa