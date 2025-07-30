µ¤¾ÝÄ£¤Ï¡¢30Æü¸á¸å6»þ30Ê¬¤Ë³ÆÃÏ¤ÎÄÅÇÈÅþÃ£Í½ÁÛ»þ¹ï¤ÈËþÄ¬»þ¹ï¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÄÅÇÈ¤ÈËþÄ¬¤¬½Å¤Ê¤ë¤È¡¢ÄÅÇÈ¤Ï¤è¤ê¹â¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç°ìÁØ¸·½Å¤Ê·Ù²ü¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£³ÆÃÏ¤ÎÄÅÇÈÅþÃ£Í½ÁÛ»þ¹ï¤ÈËþÄ¬»þ¹ï¤Ï¼¡¤ÎÄÌ¤ê¤Ç¤¹¡£¢£ËÌ³¤Æ»ÂÀÊ¿ÍÎ±è´ßÅìÉô¡ãÄÅÇÈ·ÙÊó¡§3m¡ä¡¦¶üÏ©ÅþÃ£Í½ÁÛ¡§Âè£±ÇÈ¤ÎÅþÃ£¤ò³ÎÇ§ËþÄ¬»þ¹ï¡§30Æü¸á¸å6»þ47Ê¬¡¦º¬¼¼»Ô²ÖºéÅþÃ£Í½ÁÛ¡§Âè£±ÇÈ¤ÎÅþÃ£¤ò³ÎÇ§ËþÄ¬»þ¹ï¡§30Æü¸á¸å6»þ27Ê¬¡¦º¬¼¼¹ÁÅþÃ£Í½ÁÛ¡§ÄÅ