¼«Âð¤ØÌá¤í¤¦¤ÈÂÔµ¡¤¹¤ë¿Í¤¿¤Á¡á£²£¹Æü¡¢ÊÆ¥ª¥¢¥ÕÅç/Michelle Bir/AP¡Ê£Ã£Î£Î¡Ë¥í¥·¥¢¶ËÅì²­¤ÇÈ¯À¸¤·¤¿¥Þ¥°¥Ë¥Á¥å¡¼¥É¡Ê£Í¡Ë£¸¡¥£¸¤ÎÃÏ¿Ì¤ËÈ¼¤¤ÄÅÇÈ·ÙÊó¤¬È¯Îá¤µ¤ì¤¿ÊÆ¥Ï¥ï¥¤½£¤Ç¡¢¸½ÃÏ»þ´Ö¤Î£²£¹Æü¸á¸å£±£°»þ£³£¹Ê¬»þÅÀ¤ÇÄÅÇÈ·ÙÊó¤ÏÃí°ÕÊó¤Ë°ú¤­²¼¤²¤é¤ì¤¿¡£°ìÊý¡¢¥ï¥·¥ó¥È¥ó½£¤ä¥ª¥ì¥´¥ó½£¡¢¥«¥ê¥Õ¥©¥ë¥Ë¥¢½£¤Ê¤ÉÊÆÀ¾³¤´ß¤ËÄÅÇÈ¤¬ÅþÃ£¤·¤¿¡£¥Ï¥ï¥¤¤ÎÃÏ¸µ»æ¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢ÂÀÊ¿ÍÎÄÅÇÈ·ÙÊó¥»¥ó¥¿¡¼¤Ï£²£¹ÆüÌë¡¢¡ÖºÇ°­¤Î»öÂÖ¤Ï²á¤®¤¿¡×¤È