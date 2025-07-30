¥æー¥í·÷£±£°Ç¯ºÄÍø²ó¤ê³Êº¹Á°ÆüÊÂ¤ß¿å½àÊ©£¶£¶¡¢°Ë£¸£²£â£ð ¥æー¥í·÷¤Î10Ç¯ºÄÍø²ó¤ê¡ÊÆüËÜ»þ´Ö18:09»þÅÀ¡Ë¡Ê%¡Ë ¥É¥¤¥Ä2.691 ¥Õ¥é¥ó¥¹3.346¡Ê+66¡Ë ¥¤¥¿¥ê¥¢3.506¡Ê+82¡Ë ¥¹¥Ú¥¤¥ó3.272¡Ê+58¡Ë ¥ª¥é¥ó¥À2.861¡Ê+17¡Ë ¥®¥ê¥·¥ã3.358¡Ê+67¡Ë ¥Ý¥ë¥È¥¬¥ë3.114¡Ê+42¡Ë ¥Ù¥ë¥®ー3.21¡Ê+52¡Ë ¥ªー¥¹¥È¥ê¥¢3.019¡Ê+33¡Ë ¥¢¥¤¥ë¥é¥ó¥É2.