¡Ö¥±¥ó¥¿¥Ã¥­¡¼¡¦¥Õ¥é¥¤¥É¡¦¥Á¥­¥ó¡×¤Ï¡¢30Æü¸á¸å6»þ»þÅÀ¤Ç¡¢ÍøÍÑµÒ¤È½¾¶È°÷¤Î°ÂÁ´¤òºÇÍ¥Àè¤¹¤ë¤¿¤á¡¢ÄÅÇÈ·ÙÊó¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ëËÌ³¤Æ»¤Ê¤É¤Ç¤ª¤è¤½40Å¹ÊÞ¤Î±Ä¶È¤òµÙ»ß¤·¤Æ¤¤¤ë¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£¸½»þÅÀ¤Ç¡¢Å¹ÊÞ¤Ç¤ÎÈï³²¤Ï³ÎÇ§¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£