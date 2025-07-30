¡ÚEpisode40.5¡Û 7·î30Æü ¸ø³« ¡Ú³ÈÂç²èÁü¤Ø¡Û KADOKAWA¤Ï7·î30Æü¡¢Í®¥¢¥ó¥³»á¡ÊÌ¡²è¡Ë¡¢±ÊÀ¥¤µ¤é¤µ»á¡Ê¸¶ºî¡Ë¤ÈÆ£Ì¤ÅÔÌé»á¡Ê¥­¥ã¥é¥¯¥¿ー¸¶°Æ¡Ë¤Ë¤è¤ë¥Þ¥ó¥¬¡Ö¤ä¤êÄ¾¤·Îá¾î¤ÏÎµÄëÊÅ²¼¤ò¹¶Î¬Ãæ¡×Episode40.5¤ò¥«¥É¥³¥ß¤Ë¤Æ¸ø³«¤·¤¿¡£ ËÜºî¤Ïº§Ìó¼Ô¤Î²¦ÂÀ»Ò¤«¤éÑÍºá¤Ç½è·º¤ò¸À¤¤ÅÏ¤µ¤ì¤¿Îá¾î¡¦¥¸¥ë¤¬»à¤ÎÄ¾Á°¡¢º§Ìó¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿Åö»þ10ºÐ¤Þ¤ÇÁÌ¤ê¡¢ÇËÌÇ¥ëー¥È¤ò²óÈò¤¹¤Ù¤¯ËÛÁö¤¹¤ëºî