¹¥Áö¤·¤¿¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¥ê¡¼¥°¡¦¥â¥Ê¥³Âç²ñ¤Î¤ï¤º¤«8Æü¸å¡¢¥Û¥¯¥ì¥óÌÖÁöÂç²ñ¤Ç5000m¤Ë½Ð¾ì¤·¤¿»°±ºÎ¶»Êphoto by Wada Satoshi¡Ú"ÀäÂÐ²¦¼Ô"¥¨¥ë¥Ð¥«¥ê¤È¤ÎÀÜÀï¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¡Û»°±ºÎ¶»Ê¡Ê23ºÐ¡¦SUBARU)¤¬Åìµþ2025À¤³¦Î¦¾å¤Ë¸þ¤±¤Æ¹¥Ä´¤ò¥­¡¼¥×¤·¤Æ¤¤¤ë¡££··î11Æü¡¢À¤³¦¤Î¥È¥Ã¥×Áª¼ê¤¬½¸¤¦¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¥ê¡¼¥°¡¦¥â¥Ê¥³Âç²ñ¤Î3000m¾ã³²¤Ç¡¢£¸Ê¬03ÉÃ43¤È¼«¤é¤Î»ý¤ÄÆüËÜµ­Ï¿¤ò£¶ÉÃ°Ê¾å¤â¹¹¿·¤·¡¢£²°Ì¤ËÆþ¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤«¤é£¸Æü¸å¡¢»°±º¤Ï¥Û