¸øÌ³°÷¤Ï¡¢¹ñ¤äÃÏÊý¸ø¶¦ÃÄÂÎ¤Ê¤É¤ËÂ°¤·¤Æ¶ÐÌ³¤¹¤ëÏ«Æ¯¼Ô¤Î¤³¤È¤ò»Ø¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤È¤ÏÊÌ¤Ë¤¤¤ï¤æ¤ë¡Ö¤ß¤Ê¤·¸øÌ³°÷¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ëÏ«Æ¯¼Ô¤âÂ¸ºß¤·¤Þ¤¹¡£ ¤ß¤Ê¤·¸øÌ³°÷¤ÏË¡Î§Åª¤Ë¸øÌ³°÷¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤Ë°·¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢ËÜÍè¤Î¸øÌ³°÷¤È¤Ï°Û¤Ê¤ëÉôÊ¬¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ ¤³¤Îµ­»ö¤Ç¤Ï¡¢¤ß¤Ê¤·¸øÌ³°÷¤¬¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÏ«Æ¯¼Ô¤Î¤³¤È¤ò»Ø¤¹¤«¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¿¦¶È¤¬³ºÅö¤¹¤ë¤«¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸«¤Æ¤¤¤­¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¤Þ¤¿¸øÌ³°÷¤È¤Î¼ýÆþÈæ³Ó¤â¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£