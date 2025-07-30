¾®¿è¤ÊÂÓ¤Ç¿§¤Ã¤Ý¤¤¥Ý¡¼¥º?Èþ¤·¤¹¤®¤ëµ¤¾ÝÍ½Êó»Î?¤³¤È¡¢¥¿¥ì¥ó¥ÈÊæÀî²Ì²»¤Î±ð¤ä¤«¤ÊÍá°á»Ñ¤¬Àä»¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö¤½¤í¤½¤íÍá°áÃå¤¿¤¤¤Ê¤¡¡Á¤Ç¤â½ë¤µ¤¬ÉÝ¤¯¤ÆÃå¤é¤ì¤Ê¤¤¡×¤È¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë½ñ¤­¹þ¤ß¡¢¶ùÅÄÀî¤Î²°·ÁÁ¥¤òÁ°¤Ë²Ú¤ä¤«¤ÊÍá°á»Ñ¤ò¥¢¥Ã¥×¡£ÀÖ¤ä¥Ö¥ë¡¼¡¢ÎÐ¤ÎÎÃ¤·µ¤¤ÊÊÁ¤Ë¾®¿è¤Ê¹õ¤¤ÂÓ¤Ç¿§¤Ã¤Ý¤¤¥Ý¡¼¥º¤òÈäÏª¡£¿ÈÄ¹171¥»¥ó¥Á¤ÎÈ´·²¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤òºÝÎ©¤¿¤»¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãÈþ¤·¤¯Ä¶ÀäÁÇÅ¨¤Ç¤¹¡×±ð¤ä¤«¤ÊÍá°á»Ñ¤ÎÊæÀî