¢¡£Ê£Å£Ò£Á¥»¡¦¥ê¡¼¥°£Ä£å£Î£Á¡½¥ä¥¯¥ë¥È¡Ê£³£°Æü¡¦²£ÉÍ¡Ë¡Ú¥ä¥¯¥ë¥È¡Û£±¡ÊÃæ¡Ë´äÅÄ¡¢£²¡Ê±¦¡ËÀÖ±©¡¢£³¡Êº¸¡ËÆâ»³¡¢£´¡Ê»°¡ËÂ¼¾å¡¢£µ¡Ê°ì¡Ë¥ª¥¹¥Ê¡¢£¶¡ÊÆó¡Ë»³ÅÄ¡¢£·¡ÊÊá¡Ë¸Å²ì¡¢£¸¡ÊÍ·¡Ë°ËÆ£¡¢£¹¡ÊÅê¡Ë¥¢¥Ó¥é¡Ú£Ä£å£Î£Á¡Û£±¡ÊÃæ¡Ë·¬¸¶¡¢£²¡ÊÍ·¡ËµþÅÄ¡¢£³¡Êº¸¡Ëº´Ìî¡¢£´¡ÊÆó¡ËËÒ¡¢£µ¡Ê°ì¡Ë¥Õ¥©¡¼¥É¡¢£¶¡Ê±¦¡Ë²ÜÌ¾¡¢£·¡Ê»°¡Ë»°¿¹¡¢£¸¡ÊÊá¡Ë¾¾Èø¡¢£¹Åê¥Ð¥¦¥¢¡¼