¿Íµ¤¥é¡¼¥á¥óÅ¹¡ÖÅ·²¼°ìÉÊ¡×¤Î¼óÅÔ·÷Å¹ÊÞÀ×ÃÏ¤Ë7·î15Æü¡¦16Æü¡¢10Å¹ÊÞÆ±»þ¥ª¡¼¥×¥ó¤·¤¿¡ÖÅìµþÇØ»é¹õ¾ßÌý¥é¡¼¥á¥ó ¸àÊ¡¸®¡Ê¤´¤Õ¤¯¤±¤ó¡Ë¡×¤¬¡¢¥ª¡¼¥×¥ó¤«¤é5Æü´Ö¤Ç¥é¡¼¥á¥óÎß·×ÈÎÇä¿ô10,000ÇÕ¤òÆÍÇË¤·¤¿¡£±¿±Ä¤¹¤ë¥¨¥à¥Ô¡¼¥­¥Ã¥Á¥ó¤Ï¡Ö´ü´ÖÃæ¤ÏÏ¢Æü¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¤ªµÒÍÍ¤Ë¤´ÍèÅ¹¤¤¤¿¤À¤­¡¢À¿¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¡ØËèÆü¿©¤Ù¤¿¤¯¤Ê¤ë¡¢»êÊ¡¤Î°ìÇÕ¡£¡Ù¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë¡¢Ë°¤­¤ÎÍè¤Ê¤¤Ì£¤òÄÉµá¤·¡¢»î¹Ôºø¸í¤ÎËö¤Ë´°À®¤·¤¿¡ÈÅìµþÇØ»é