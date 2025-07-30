ÆüËÜ»þ´Ö¤Î30ÆüÄ«¡¢¥í¥·¥¢¤Î¥«¥à¥Á¥ã¥Ä¥«È¾ÅçÉÕ¶á¤Çµ¯¤­¤¿ÃÏ¿Ì¤Ë¤è¤ê¡¢¶å½£±è´ß¤Ë¤âÄÅÇÈ¤¬ÅþÃ£¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ê¡²¬´É¶èµ¤¾ÝÂæ¤Ï¡¢Âè1ÇÈ¤è¤ê¤½¤Î¸å¤ËÅþÃ£¤¹¤ëÇÈ¤¬Âç¤­¤¤¾ì¹ç¤â¤¢¤ë¤È¤·¤Æ¡¢Ãí°Õ¤ò·ÑÂ³¤¹¤ë¤è¤¦¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ ¶å½£¤Ç¤Ï¡¢ÂçÊ¬¸©¡¢µÜºê¸©¡¢¼¯»ùÅç¸©¡¢²­Æì¸©¤ËÄÅÇÈÃí°ÕÊó¤¬È¯É½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤¹¤Ç¤ËÄÅÇÈ¤ÎÅþÃ£¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£´ÑÂ¬¤µ¤ì¤¿ÄÅÇÈ¤Ï¡¢ÂçÊ¬¡¦º´Çì»Ô¾¾±º¤Ç0.1¥áー¥È¥ë¡¢µÜºê¡¦ÆüÆî»ÔÌýÄÅ¤Ç0.4¥á&#1