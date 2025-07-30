£²£¹Æü¡¢Íè¾ì¼Ô¤È¸òÎ®¤¹¤ë¿Í·¿¥í¥Ü¥Ã¥È¡£¡Ê¾å³¤¡á¿·²Ú¼Òµ­¼Ô¡¿ÄÄ¹ÀÌÀ¡Ë¡Ú¿·²Ú¼Ò¾å³¤7·î30Æü¡ÛÃæ¹ñ¾å³¤»Ô¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡Ö2025À¤³¦¿Í¹©ÃÎÇ½¡ÊAI¡ËÂç²ñ¡×¤Ç¤Ï¡¢Â¿ÍÍ¤Ê¥¹¥Þ¡¼¥È¥í¥Ü¥Ã¥È¤¬ÈäÏª¤µ¤ì¡¢Íè¾ì¼Ô¤Î´Ø¿´¤ò½¸¤á¤¿¡£³ÊÆ®µ»¤ä½ñÆ»¤ò¤³¤Ê¤¹¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹·¿¥í¥Ü¥Ã¥È¤Ë²Ã¤¨¡¢À¸»º¸½¾ì¤äÆü¾ïÀ¸³è¤Ç¤Î¼ÂÍÑÀ­¤òÄÉµá¤·¤¿¥í¥Ü¥Ã¥È¤â¿ôÂ¿¤¯½ÐÅ¸¤µ¤ì¡¢¥í¥Ü¥Ã¥Èµ»½Ñ¤¬¡ÖÆ°¤±¤ë¡×¤«¤é¡Ö»È¤¨¤ë¡×¤Ø¤È¿Ê²½¤ò¿ë¤²¤Ä¤Ä¤¢¤ë¤³¤È¤ò°õ¾Ý¤Å¤±¤¿¡£