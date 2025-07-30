¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/07/30¡ÛFRUITS ZIPPER¤¬¡ÖKao presents TGC Jakarta 2025¡×¡Ê7·î5Æü¡¦6Æü¡÷¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢¡¦¥¸¥ã¥«¥ë¥¿/Plenary Hall, Jakarta Convention Center¡Ë¤Ë½Ð±é¤·¡¢ÉñÂæÎ¢¤Ç¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ë±þ¤¸¤¿¡£Èà½÷¤¿¤Á¤Ë¤È¤Ã¤Æ½é¤Î¥¸¥ã¥«¥ë¥¿¸ø±é¡£¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÎÂç¥È¥ê¤òÌ³¤á½ª¤¨¤ë¤È¡¢¶ÛÄ¥¤«¤é²òÊü¤µ¤ì¤¿¤Î¤âÁê¤Þ¤Ã¤Æ¡¢Ìµ¼Ùµ¤¤Ê¾Ð´é¤¬°î¤ì¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¡ÛFRUITS ZIPPER¡¢½é¥¸¥ã¥«¥ë¥¿¤ÇÇ®¶¸¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹2Æü´Ö¤Ë¤ï¤¿