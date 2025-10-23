アーティスト「KUROMI」が、TOY’S FACTORYより2025年10月にメジャーデビュー決定！重盛さと美さん、Daokoさん・ケンモチヒデフミさんら実力派クリエイター陣が手掛けた楽曲を含む1st EPが発売され、リリースを記念したツアーも開催されます☆ サンリオ「KUROMI(クロミ)」メジャーデビュー 2025年にデビュー20周年を迎えた「クロミ」が、多数のアーティストを擁する音楽レーベルTOY’S FACTORYより、「KUROMI」と