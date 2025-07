NVIDIAが自社でトレーニングした推論モデル「Llama Nemotron Super 49B v1.5」を公開しました。Llama Nemotron Super 49B v1.5は中国製AIモデルの「Qwen3 235B」と「DeepSeek R1 671B 0528」の出力をもとに追加学習が行われており、49B(490億)という比較的少ないパラメーター数ながら高い性能を備えていることを特徴としています。Build More Accurate and Efficient AI Agents with the New NVIDIA Llama Nemotron Super v1.5 | N