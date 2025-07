授業中や仕事中にどうしてもあらがえない眠気が襲ってきて困った経験がある人は多いはず。オックスフォード大学の研究チームが行った実験により、眠気の原因がエネルギー産生に関わる細胞小器官であるミトコンドリアの過負荷にあるかもしれないことがわかりました。Mitochondrial origins of the pressure to sleep | Naturehttps://www.nature.com/articles/s41586-025-09261-yWhy do we need sleep? Oxford researchers find the