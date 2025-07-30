¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î¥Ç¡¼¥Ö¡¦¥í¥Ð¡¼¥Ä´ÆÆÄ¤¬28Æü¡¢ABEMAÆÈÀê¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼´ë²è¡Ø¤ª¤Ï¤è¤¦¥í¥Ð¡¼¥Ä¡Ù¤Ë½Ð±é¡£º´¡¹ÌÚÏ¯´õ¤ÎÉü³è¥·¥Ê¥ê¥ª¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£¥Ç¡¼¥Ö¡¦¥í¥Ð¡¼¥Ä´ÆÆÄ¡¢¤æ¤ê¤ä¤ó¥ì¥È¥ê¥£¥Ð¥¡(C)AbemaTV,Inc.¡ûº´¡¹ÌÚÏ¯´õ¤ÎÉü³è¥·¥Ê¥ê¥ªº£½µ¡¢¸Î¾ã¸å½é¤Î¥é¥¤¥ÖBP¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤ëº´¡¹ÌÚ¤ÎÉüµ¢¥·¥Ê¥ê¥ª¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¥í¥Ð¡¼¥Ä´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¼ÂÀï·Á¼°¤ÎÅêµåÎý½¬¤ò¤Ç¤­¤ë¤À¤±Áá¤¯¤ä¤Ã¤Æ¤â¤é¤¦¤è¡×¤È¸ì¤ê¡¢¡ÖÈà¤âÍý²ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¥á¥¸¥ã¡¼¤ËÌá¤Ã¤ÆÍè¤ë