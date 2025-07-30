Ê¡²¬¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¥Û¡¼¥¯¥¹CBO ¾ëÅç·ò»Ê¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¡ÊÁ°ÊÔ¡ËÍÄ¤¤º¢¤ËÊ¹¤«¤µ¤ì¤¿"À¤³¦¤Î¥Û¡¼¥à¥é¥ó²¦"¤ÎÅÁÀâ¡£¤ä¤¬¤Æ¤½¤Î²¦Äç¼£»á¤¬´ÆÆÄ¤òÌ³¤á¤ëÊ¡²¬¥À¥¤¥¨¡¼¥Û¡¼¥¯¥¹¡Ê¸½¡¦Ê¡²¬¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¥Û¡¼¥¯¥¹¡Ë¤ËÆþÃÄ¤·¡¢ÀµÊá¼ê¤È¤·¤Æ¥Á¡¼¥à¤ò°ú¤ÃÄ¥¤ëÂ¸ºß¤È¤Ê¤Ã¤¿¾ëÅç·ò»Ê»á¡£½Ð²ñ¤¤¤«¤é¾×ÆÍ¡¢¤½¤·¤Æ¿®Íê¤Ë»ê¤ë¤Þ¤Ç¡¢²¦´ÆÆÄ¤È¤ÎÇ»Ì©¤ÊÆü¡¹¤ò¡¢¥Û¡¼¥¯¥¹CBO¡Ê¥Á¡¼¥Õ¥Ù¡¼¥¹¥Ü¡¼¥ë¥ª¥Õ¥£¥µ¡¼¡Ë¤È¤Ê¤Ã¤¿º£¡¢¤¢¤é¤¿¤á¤Æ¿¶¤êÊÖ¤ë¡£1997Ç¯¤ËÅö»þ