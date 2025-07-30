¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/07/30¡ÛTBS·Ï¡Ö¥é¥ô¥£¥Ã¥È¡ª¡×¡ÊËè½µ·îÍË¡Á¶âÍË¤¢¤µ8»þ¡ËÈ¯¤Î²»³Ú¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖLOVE IT¡ª ROCK 2025¡×¤¬¡¢8·î23Æü¤ËÅìµþ¡¦¹ñÎ©Âå¡¹ÌÚ¶¥µ»¾ìÂè°ìÂÎ°é´Û¤Ç³«ºÅ¡£¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢Âè1ÃÆ½Ð±é¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤¬È¯É½¤µ¤ì¡¢Snow Man¤ÎµÜ´ÜÎÃÂÀ¤Èº´µ×´ÖÂç²ð¤¬VTR½Ð±é¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤Ã¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¡ÛSnow Man¹ñÎ©¥é¥¤¥Ö´Õ¾Þ¤·¤¿»öÌ³½êÀèÇÚ ¹ë²Ú½¸¹ç¥·¥ç¥Ã¥È¸ø³«¢¡¡ÖLOVE IT¡ª ROCK 2025¡×Âè1ÃÆ½Ð±é¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥ÈÈ¯É½¤¹¤Ç¤Ë½Ð±é¤¬È¯É½