2023Ç¯4·î´ü¤ËTBS·Ï¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿Ê¡»³²í¼£¼ç±é¤ÎÆüÍË·à¾ì¡Ø¥é¥¹¥È¥Þ¥ó -Á´ÌÕ¤ÎÁÜºº´±-¡Ù¤Î·à¾ìÈÇ¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤¬¡¢¡Ø±Ç²è¥é¥¹¥È¥Þ¥ó -FIRST LOVE-¡Ù¤Ë·èÄê¡£ÆÃÊó¤¬²ò¶Ø¤µ¤ì¤¿¤Û¤«¡¢Ï¢Â³¥É¥é¥Þ¤Ë½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤¿±ÊÀ¥Î÷¡ÊKing ¡õ Prince¡Ë¡¢º£ÅÄÈþºù¡¢¾¾ÈøÍ¡¡¢º£°æÊþÉ§¡¢±üÃÒºÈ¡¢ÌÚÂ¼Â¿¹¾¡¢µÈÅÄÍÓ¡¢¾åÀîÎ´Ìé¤Î½Ð±é¤âÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¡£¡ÚÆ°²è¡Û»ö·ï¤Î¥«¥®¤ò°®¤ë¤Î¤Ï¡¢½éÎø¤Î¿Í¡Ä¡©¡Ø±Ç²è¥é¥¹¥È¥Þ¥ó ¡¾FIRST LOVE¡¾¡ÙÆÃÊóËÜºî¤Ï¡¢Ê¡»³±é¤¸¤ë