¥ä¥¯¥ë¥È¤ÏÂ¼¾å½¡Î´¤¬1·³Éüµ¢¡£Áê¾è¸ú²Ì¤Ç7Ï¢¾¡¤À(C)»º·Ð¿·Ê¹¼Ò¥ä¥¯¥ë¥È¤ÎÂ¼¾å½¡Î´¤¬7·î29Æü¡¢²£ÉÍ¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿DeNAÀï¤Ë¡Ö4ÈÖ¡¦»°ÎÝ¡×¤Ç¥¹¥¿¥á¥ó½Ð¾ì¤·¡¢2²ó¤ÎÂè1ÂÇÀÊ¤ÇÅì¹î¼ù¤ÎÄ¾µå¤òÂª¤¨¤Æº£µ¨1¹æ¥½¥í¡£º¸ÍãÀÊÃæÃÊ¤Þ¤Ç±¿¤ó¤À¡£¥Á¡¼¥à¤Ï5¡Ý1¤Ç¾¡Íø¤·¡¢3Ç¯¤Ö¤ê¤Î7Ï¢¾¡¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¡ÚÆ°²è¡ÛÍê¤ì¤ë4ÈÖ¤¬µ¢¤Ã¤Æ¤­¤¿¡ªÂ¼¾å½¡Î´¤¬º¸ÍãÀÊ¤Ø¹ë²÷¤Ëº£µ¨1¹æ¥½¥íÂ¼¾å¤Ï¾åÈ¾¿È¤Î¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥óÉÔÎÉ¤ÇÎ¥Ã¦¤·¤Æ³«Ëë¤Ï2·³¥¹¥¿¡¼¥È¡£4·î