ÊÆ¥¢¥Ã¥×¥ë¼Ò¤¬¼çºÅ¤¹¤ëÀ¤³¦38¥«¹ñ¡¦ÃÏ°è¤Î³ØÀ¸¤¬±þÊç¤·¤¿¥¢¥×¥ê³«È¯¤Î¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¤Ç¡¢·§ËÜ¸©Î©Âç¿¦°÷¤ÎßÀËÜÂÀµ±¤µ¤ó¡Ê22¡Ë¤¬¡¢50¿Í¤À¤±¤¬Áª¤Ð¤ì¤ëÍ¥½¨¼õ¾Þ¼Ô¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£³«È¯¤·¤¿¤Î¤Ï²Ö»¥¤òµ¤·Ú¤Ë³Ú¤·¤á¤ë¥¢¥×¥ê¡£6·î¤Ë¤ÏÊÆ¥«¥ê¥Õ¥©¥ë¥Ë¥¢¤Î¥¢¥Ã¥×¥ë¼Ò¤Ë¾·ÂÔ¤µ¤ì¤Æ»É·ã¤ò¼õ¤±¡¢¤µ¤é¤Ë°ÕÍß¤òÇ³¤ä¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ßÀËÜ¤µ¤ó¤Ï¸©Î©Âç¤Î4Ç¯»þ¤Ë±þÊç¡£º£Ç¯3·î¤ËÈ¯É½¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£²Ö»¥¤Ï½é¿´¼Ô¤Ë¤È¤Ã¤Æ³Ð¤¨¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¯¡¢Æñ¤·¤¤¡£¤³¤Î¤¿¤á¡¢¥ë¡¼