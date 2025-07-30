¥¹¥Ú¥¤¥ó£³¶¯¤Î°ì³Ñ¤Ç¤¢¤ë¥¢¥È¥ì¥Æ¥£¥³¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼¤¬¡¢¥ì¥¢¥ë¡¦¥½¥·¥¨¥À¤Ë½êÂ°¤¹¤ëµ×ÊÝ·ú±Ñ¤Î³ÍÆÀ¤ËËÜ¹ø¤òÆþ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£Ê£¿ô¤Î¥¹¥Ú¥¤¥ó¥á¥Ç¥£¥¢¤¬Êó¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤Î¤¦¤Á¤Î¤Ò¤È¤Ä¡¢¡ØGOL DIGITAL¡Ù¤Ï¡¢¡Ö¥í¥É¥ê¥´¡¦¥ê¥±¥ë¥á¤È¥¢¥ó¥Ø¥ë¡¦¥³¥ì¥¢¤ÎÂàÃÄ¤ò¼õ¤±¡¢¥¢¥È¥ì¥Æ¥£¥³¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼¤Ï¥¯¥Ü¤Î³ÍÆÀ¤ò¿¿·õ¤Ë¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£¤¿¤À¤·¡¢Æ±¥á¥Ç¥£¥¢¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢¥½¥·¥¨¥À¤ËÇäµÑ¤¹¤ë¤Ä¤â¤ê¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡Ö¥¢¥È¥ì¥Æ¥£¥³¤¬¥¯¥Ü¤ò³ÍÆÀ