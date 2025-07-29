J¥ê¡¼¥°¤Ï29Æü¡¢2026ÆÃÊÌ¥·¡¼¥º¥ó¤«¤é¤ÎÁª¼êÅÐÏ¿ÏÈ¤È¥Û¡¼¥à¥°¥í¥¦¥óÀ©ÅÙ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÈ¯É½¤·¤¿¡£½©½ÕÀ©¤Ë°Ü¹Ô¤¹¤ëÁ°¤Î26Ç¯1·î¤«¤é6·î¤Þ¤Ç¤ÎÈ¾´ü¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ëÆÃÊÌ¥·¡¼¥º¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢29Æü¤ÎÍý»ö²ñ¤Ç¤ÏÁª¼êÅÐÏ¿ÏÈ¤È¥Û¡¼¥à¥°¥í¥¦¥óÀ©ÅÙ¤Î¶¨µÄ¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£¤½¤Î·ë²Ì¡¢Áª¼êÅÐÏ¿ÏÈ¤Ï26ÆÃÊÌ¥·¡¼¥º¥ó°Ê¹ß¡¢¥×¥íÁª¼ê¤ÎÅÐÏ¿ÏÈ¾å¸Â¤òÀß¤±¤Ê¤¤¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¤Þ¤¿¥Û¡¼¥à¥°¥í¥¦¥óÀ©ÅÙ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¸½¹Ô¤Î¥Û¡¼¥à¥°¥í¥¦¥ó´ð½à¿Í¿ô¤ò·ÑÂ³¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¡£ÅÐ