²°³°¥­¥Ã¥Á¥ó¤ÇÊÂ¤ó¤ÇÎ©¤Á¡Äº£Ç¯1·î¤Ë·ëº§¤òÈ¯É½¤·¤¿¡¢¥Ñ¥ê¸ÞÎØ½÷»Ò¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ëÆüËÜÂåÉ½¤ÎµÜºêÁá¿¥¤¬¡¢?É×¤È¥é¥Ö¥é¥Ö?¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡Öº£Æü¤ÏÂç¹¥¤­¥é¥Ö¥ê¡¼¤ÊÃ¶Æá¤µ¤ó¤Î¤ªÃÂÀ¸Æü¡×¤È¤·¤Æ¡¢²°³°¤Î¥­¥Ã¥Á¥ó¤ÇÊÂ¤Ö2¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¡£¡Ö¤³¤ì¤«¤é¤â±Ê±ó¤ËÅ·Á³¤Ç¤¤¤Æ¤Í¤½¤·¤Æ¤³¤ì¤«¤é¤â¤¦¤¶¤¤¤¯¤é¤¤¤Ä¤­¤Þ¤È¤Ã¤Æ¤¢¤²¤ë¤«¤é¤Í¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£º£Ç¯5·î¤Ëº£µ¨¸Â¤ê¤Î°úÂàÈ¯É½É×¤ÎÏÂµ±¤µ¤ó¤ÎÎÙ¤ÇÎÁÍý¤¹¤ëµÜºê