ÆÍÁ³¸½¤ì¤¿Êì¡¢ÉÔ²º¤Ê¶õµ¤¤ËNHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ö¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡×¤Î¸ø¼°¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤¬¹¹¿·¡£29Æü¤ÎÂè87²ó¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿?²Ç¸È?¤ÎÂÐ·è¥·¡¼¥ó¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£Á°²ó¡¢¥Ò¥í¥¤¥ó¤Î¤Ö(º£ÅÄÈþºù)¤È¤è¤¦¤ä¤¯»×¤¤¤òÄÌ¤¸¹ç¤Ã¤¿Ìø°æ¿ó(ËÌÂ¼¾¢³¤)¡£¾åµþ¤·¤Æ¤Î¤Ö¤ÎÉô²°¤Ë¤¤¤ë¤È¤³¤í¤ØÆÍÁ³¸½¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¿ó¤ÎÊì¡¦ÅÐÈþ»Ò(¾¾ÅèºÚ¡¹»Ò)¤À¤Ã¤¿¡£¡ÖºÆ²ñ¤ò½Ë¤·¤Æ¡×¤ÈÇã¤Ã¤Æ¤­¤¿¼ò¤Ç´¥ÇÕ¤¹¤ëÅÐÈþ»Ò¡£¤·¤«¤·¡¢Åìµþ¤ÇÌ¡²è¤òÉÁ¤­¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¿ó¤ò¡Ö±þ±ç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹