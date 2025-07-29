¾­´ý¤ÎÆ£°æÁïÂÀ²¦°Ì¡ÊÎµ²¦¡¢Ì¾¿Í¡¢²¦ºÂ¡¢´ýÀ»¡¢´ý²¦¡¢²¦¾­¡¢23¡Ë¤Ë±ÊÀ¥ÂóÌð¶åÃÊ¡Ê32¡Ë¤¬Ä©Àï¤¹¤ë°ËÆ£±à¤ª¡Á¤¤¤ªÃãÇÕÂè66´ü²¦°ÌÀï¼·ÈÖ¾¡Éé¤Ï7·î29Æü¡¢ËÌ³¤Æ»ÀéºÐ»Ô¤ÇÂè3¶É¤ÎÂÐ¶É¤ò¹Ô¤¤¡¢¼êÈÖ¤Î±ÊÀ¥¶åÃÊ¤¬47¼êÌÜ¤òÉõ¤¸¤Æ»Ø¤·³Ý¤±¤È¤·¤¿¡£1ÆüÌÜ¤Î¹ÍÎ¸Ãæ¤Ë¤Ï¡¢Æ£°æ²¦°Ì¤ÎÏÂÉþ¤ÎÂµ¤¬¶ð¤Ë¿¨¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤È×¾å¤¬Íð¤ì¤ëÄÁ¤·¤¤¥·¡¼¥ó¤¬¸«¤é¤ì¤¿¡£¡Ú±ÇÁü¡Û²¦¾­ÉÕ¶á¤ËÃíÌÜ¡ÄÍð¤ì¤¿¶ð¤òÂ¨ºÂ¤ËÄ¾¤¹Æ£°æ²¦°Ì¿·ÀéºÐ¶õ¹Á¹ñºÝÀþÎ¹µÒ¥¿¡¼¥ß¥Ê¥ëÄ¾·ë