ËÜÆü¤ÎÆü·ÐÊ¿¶Ñ³ô²Á¤Ï¡¢ÃÍ¤¬¤µÈ¾Æ³ÂÎ´ØÏ¢³ô¤Ê¤É¤òÃæ¿´¤ËÍø±×³ÎÄêÇä¤ê¤¬Í¥Àª¤È¤Ê¤ê¡¢Á°ÆüÈæ323±ß°Â¤Î4Ëü0674±ß¤È3ÆüÂ³Íî¤·¤¿¡£Áê¾ìÁ´ÂÎ¤¬²¼Íî¤¹¤ë¤Ê¤«¡¢µÕ¹Ô¹â¤Ç¾å¾ìÍè¹âÃÍ¤ò¹¹¿·¤·¤¿ÌÃÊÁ¤Ï21¼Ò¤À¤Ã¤¿¡£¾å¾ìÍè¹âÃÍ¤ò¹¹¿·¤·¤¿ÌÃÊÁ¤Ï²áµî¤ÎÇäÇã¤Ë¤è¤ëÄñ¹³ÂÓ¤¬¤Ê¤¯¡¢¤¤¤ï¤æ¤ë¡È³ô²ÁÀÄÅ·°æ¡ÉÌÃÊÁ¤È¤·¤ÆÃíÌÜ¤µ¤ì¤ë¡£ ¾å¾ìÍè¹âÃÍ¤ò¹¹¿·¤·¤¿¼ç¤ÊÌÃÊÁ¤Ï¡¢27Ëü³ôÄ¶¤Î¼«¼Ò³ôÇã¤¤È¯É½¤¬¹¥´¶¤µ¤ì¤¿£Î£ï¡¥£± [Åì¾Ú£Ó]¡¢£É£ÔÅê»ñ¼ûÍ×ÄÉ¤¤