µ²²î¤¬¿¼¹ï²½¤¹¤ë¥Ñ¥ì¥¹¥Á¥Ê¡¦¥¬¥¶ÃÏ¶è¤Ç¡¢°ìÏ¢¤Î¾×ÆÍ¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤«¤é¤Î»à¼Ô¤¬6Ëü¿Í¤òÄ¶¤¨¤¿¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡Ú±ÇÁü¡Û¹ü¤¬Éâ¤­½Ð¤ë¤Û¤ÉÁé¤»ºÙ¤Ã¤¿»Ò¤É¤â¥¬¥¶¤ÎÊÝ·òÅö¶É¤Ï29Æü¡¢2023Ç¯10·î¤ÎÀïÆ®³«»Ï°Ê¹ß¡¢¥Ñ¥ì¥¹¥Á¥ÊÂ¦¤Î»à¼Ô¤¬6Ëü34¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£Éé½ý¼Ô¤Ï14Ëü5870¿Í¤Ë¾å¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¤Ïµ²²î¤¬¿¼¹ï¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥¬¥¶ÃÏ¶è¤Ç¡¢°ìÉôÃÏ°è¤Ç¤ÎÀïÆ®¤ò¤ä¤á¤Æ¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇÀ©¸Â¤·¤Æ¤¤¤¿Êª»ñ¤ÎÈÂÆþ¤ò´ËÏÂ¤·¤Þ